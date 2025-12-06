La Nuits des combattants 2026 Palais des Sports Caen la mer Caen

La Nuits des combattants 2026

Palais des Sports Caen la mer 2 Rue Michelle Guillais Caen Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-28

2026-03-27

La Nuits des combattants revient ! Achetez vos places dès maintenant !

Au programme le vendredi boxe anglaise et le samedi MMA !

English : La Nuits des combattants 2026

Nuits des combattants is back! Buy your tickets now!

On the program: English boxing on Friday and MMA on Saturday!

