La Nuits des combattants 2026 Palais des Sports Caen la mer Caen

La Nuits des combattants revient ! Achetez vos places dès maintenant !
Au programme le vendredi boxe anglaise et le samedi MMA !
Palais des Sports Caen la mer 2 Rue Michelle Guillais Caen 14000 Calvados Normandie
English : La Nuits des combattants 2026
Nuits des combattants is back! Buy your tickets now!
On the program: English boxing on Friday and MMA on Saturday!
