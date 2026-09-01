Informations pratiques

La Parisienne by nākd, c’est 3 jours dédiés au sport, à la femme et au bien-être.

Profitez d’un village d’animations avec au programme : cours de fitness, yoga, concerts, artistes, food trucks, shopping, jeux, cadeaux et découvertes. Le dimanche votre épreuve, avec au choix : 10km ou 7km course ou 7km marche.

La Parisienne by nākd célèbre ainsi le sport sous toutes ses formes, dans un esprit inclusif et accessible à tous. Que vous soyez sportive aguerrie, runneuse débutante, marcheuse du dimanche ou adepte du yoga… La Parisienne vous donne rendez-vous pour un week-end placé sous le signe du sport, du bien-être et de la bonne humeur !

1ère épreuve féminine toutes catégories confondues avec plusieurs formats : 10km et 7km course + 7km marche.

Du vendredi 11 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

payant

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :



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