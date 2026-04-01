La Passem Animations musicales et danses Arudy
La Passem Animations musicales et danses Arudy samedi 11 avril 2026.
Arudy
La Passem Animations musicales et danses
Place du Foirail Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 13:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Stand de la passem aux marchés de Laruns et Arudy
Vente de tee shirt et autres produits de la Passem au profit de l’association LIGAMS
Animation musicale et danses .
Place du Foirail Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68
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English : La Passem Animations musicales et danses
L’événement La Passem Animations musicales et danses Arudy a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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