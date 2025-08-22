Balade à Roulettes n°10 le lac Ducrest à Arudy Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°10 le lac Ducrest à Arudy A pieds Très facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n°10 le lac Ducrest à Arudy 12 Rue du Professeur Garigou Lagrange 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Nichée dans un vallon, entourée de verdure cette retenue est située sur la commune d’Arudy. Elle est alimentée par l’Arrec de Baycabe, affluent du gave d’Ossau qui coule en contrebas et elle offre une balade courte et apaisante. Le lac a été réhabilité et d’importants travaux d’entretien et d’équipe

+33 5 59 05 31 41

English : Balade à Roulettes n°10 le lac Ducrest à Arudy

Nestled in a valley, surrounded by greenery, this reservoir is located in the commune of Arudy. It is fed by the Arrec de Baycabe, a tributary of the Gave d’Ossau which flows below, and offers a short, soothing stroll. The lake has been rehabilitated and major maintenance and equipping work has been carried out

Deutsch : Balade à Roulettes n°10 le lac Ducrest à Arudy

Dieser Stausee liegt in der Gemeinde Arudy in einem Tal, umgeben von viel Grün. Er wird vom Arrec de Baycabe gespeist, einem Nebenfluss des Gave d’Ossau, der unterhalb fließt, und bietet einen kurzen und beruhigenden Spaziergang. Der See wurde saniert und es wurden umfangreiche Wartungs- und Ausrüstungsarbeiten durchgeführt

Immerso in una valle, circondato dal verde, questo lago artificiale si trova nel comune di Arudy. È alimentato dall’Arrec de Baycabe, un affluente del Gave d’Ossau che scorre in basso, e offre una breve e rilassante passeggiata. Il lago è stato riabilitato e sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione e di attrezzatura

Español : Balade à Roulettes n°10 le lac Ducrest à Arudy

Enclavado en un valle y rodeado de vegetación, este embalse se encuentra en el municipio de Arudy. Alimentado por el Arrec de Baycabe, afluente del Gave d’Ossau, que fluye por debajo, ofrece un paseo corto y relajante. El lago ha sido rehabilitado y se han realizado importantes obras de mantenimiento y equipamiento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine