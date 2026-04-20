Labastide-Monréjeau

La Passem

Place de la Mairie Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La Passem est une course pour la langue occitane, l’objectif est de sensibiliser le grand public à la transmission de la langue et de la culture gasconne.

14h30 Conférence sur le bilan des fouilles archéologiques Le Castera . Venez découvrir les secrets de la première capitale Béarnaise avant l’arrivée des Romains!

16h00 Passage du Relais Passem arrivant de Denguin direction Labastide Cézéracq. Venez encourager les coureurs et porter haut les couleurs de notre langue!

18h00 Animation pour les enfants ! Un Karaoké Béarnais organisé par LIGAMS avec les chants appris en classe par les écoliers.

19h00 Apéro et grillades avec le Comité des Fêtes, en musique avec les polyphonies occitanes d’ARCOLINAS Cor de hemnas .

20h00 Distribution et grand défilé de lampions pour illuminer le village.

21h00 Grand concert final avec Papel Mojado pour finir la soirée en beauté. .

Place de la Mairie Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11 mairie@labastide-monrejeau.fr

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English : La Passem

L’événement La Passem Labastide-Monréjeau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn