Saint-Lon-les-Mines

La Passem

Place du Fronton Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La Passem passera à Saint-Lon-les-Mines, le 8 mai, après presque 2000km de parcours à travers 4 départements. Venez assister aux nombreuses animations sur le fronton à partir de 19h 30 pelote basque, musique traditionnelle, buvette, plancha et encouragement des coureurs à 23h45.

La Passem passera à Saint-Lon-les-Mines, le 8 mai, après presque 2000km de parcours à travers 4 départements. Venez assister aux nombreuses animations sur le fronton à partir de 19h 30 pelote basque, musique traditionnelle, buvette, plancha et encouragement des coureurs à 23h45. Nous vous attendons nombreux ! .

Place du Fronton Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 80 53 mairie@saintlonlesmines.fr

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English : La Passem

The Passem will pass through Saint-Lon-les-Mines on May 8, after a journey of almost 2000km through 4 départements. Come and join in the fun on the fronton from 7:30 p.m.: Basque pelota, traditional music, refreshments, plancha and encouragement for the runners at 11:45 p.m.

L’événement La Passem Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans