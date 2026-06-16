La Penne en scène Senteur Tropicale Musique et Danse La Penne-sur-Huveaune vendredi 17 juillet 2026.

La Penne-sur-Huveaune

La Penne en scène Senteur Tropicale Musique et Danse

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 19h. Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La Penne en scène reprendra ses quartiers en soirée au cœur de la ville de la Penne sur Huveaune .

5 groupes musicaux sont profilés pour animer ces soirées festives.

Bienvenue à Cuba !

Lyly de Cuba, figure incontournable de la scène musicale latine en Provence sera aux platines pour cette soirée chaleureuse et entraînante !

Accompagnée d’un saxophoniste et d’un couple de danseurs, le groupe Senteur tropicale insuffle l’énergie et le dynamisme latino !

Démonstration et initiation Merengue/Salsa.

Marché nocturne (asso Evenimen) et foodtrucks sucré salé glaces .

Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 88 44 00

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English :

La Penne en scène will be back in the heart of the town of La Penne sur Huveaune.

5 musical groups are profiled to liven up these festive evenings.

L’événement La Penne en scène Senteur Tropicale Musique et Danse La Penne-sur-Huveaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile