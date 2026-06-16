Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Penne en scène Senteur Tropicale Musique et Danse La Penne-sur-Huveaune

La Penne en scène Senteur Tropicale Musique et Danse La Penne-sur-Huveaune vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place Jean Pellegrin

Ville : 13821 La Penne-sur-Huveaune

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Penne-sur-Huveaune

La Penne en scène Senteur Tropicale Musique et Danse

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 19h. Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

La Penne en scène reprendra ses quartiers en soirée au cœur de la ville de la Penne sur Huveaune .
5 groupes musicaux sont profilés pour animer ces soirées festives.
Bienvenue à Cuba !
Lyly de Cuba, figure incontournable de la scène musicale latine en Provence sera aux platines pour cette soirée chaleureuse et entraînante !
Accompagnée d’un saxophoniste et d’un couple de danseurs, le groupe Senteur tropicale insuffle l’énergie et le dynamisme latino !
Démonstration et initiation Merengue/Salsa.
Marché nocturne (asso Evenimen) et foodtrucks sucré salé glaces   .

Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 88 44 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Penne en scène will be back in the heart of the town of La Penne sur Huveaune.
5 musical groups are profiled to liven up these festive evenings.

L’événement La Penne en scène Senteur Tropicale Musique et Danse La Penne-sur-Huveaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

À voir aussi à La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône)