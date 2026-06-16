La Penne en scène Ti Group La La Penne-sur-Huveaune vendredi 31 juillet 2026.

La Penne-sur-Huveaune

La Penne en scène Ti Group La

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 19h. Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Penne en scène reprendra ses quartiers en soirée au cœur de la ville de la Penne sur Huveaune .

5 groupes musicaux sont profilés pour animer ces soirées festives.

Décollage pour les Caraïbes !

Le groupe TI GROUP LA débarque pour une soirée 100% ambiance caribéenne, entre zouk, rétro et kompa nouvelle génération.

Préparez vos plus beaux pas de danse, ramenez votre bonne humeur, venez vibrer au rythme des classiques et des sons les plus chaloupants du moment.

La scène et la piste vont chauffer à la Penne sur Huveaune.

Marché nocturne (asso Evenimen) et foodtrucks sucré salé glaces .

Place Jean Pellegrin La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 88 44 00

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English :

La Penne en scène will be back in the heart of the town of La Penne sur Huveaune.

5 musical groups are profiled to liven up these festive evenings.

L’événement La Penne en scène Ti Group La La Penne-sur-Huveaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile