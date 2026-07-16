La Perle d’Art : démonstration de filage de verre à la flamme, Atelier la Perle d’Art, Carnetin

Informations pratiques

La Perle d’Art : démonstration de filage de verre à la flamme 18 – 20 septembre Atelier la Perle d’Art Seine-et-Marne

Limité à 15 personnes par séance. Inscription obligatoire par sms uniquement ou par mail. Enfants à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Naissance d’une perle

Il s’agit de faire des démonstrations de filage de verre à la flamme et de présenter mon travail de bijouterie.

Les séances se déroulent à 11h, 15h, 17h30.

Atelier la Perle d’Art 2 chemin de l’Entonnoir 77400 Carnetin Carnetin 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 06 18 46 82 06 https://fr-fr.facebook.com/people/Glasstory-créateur/100056794105422/ http://portfolio-jcnakye.format.com;http://pascale.verrandjewelry;https://www.instagram.com/pascale.verrandjewelry/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 46 82 06 »}, {« type »: « email », « value »: « pascaleverrand@gmail.com »}] Atelier de filage de verre depuis 2008, exposition de bijoux de créateur. Parking à l’entrée de la propriété.

Démonstration de filage de verre à la flamme

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