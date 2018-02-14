La Petite boutique des horreurs Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

La Petite boutique des horreurs Samedi 14 février 2026, 18h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Sam. 14 fév. – 18h

Pour une Saint-Valentin originale, rien de mieux que cette petite comédie horrifique tout droit sortie des années 80. Délicieusement kitsch !

Seymour Krelborn travaille chez un petit fleuriste de quartier. Pour sauver le magasin, il propose de mettre en vitrine une plante inconnue trouvée un jour d’éclipse. Subitement les clients affluent ! Mais la plante s’avère avoir besoin de sang humain et Seymour éprouve chaque jour plus de mal à la nourrir…

Âge 10+ | 1h30

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Ciné transat – dans le cadre du festival Hyperstellaire culture Tinqueux