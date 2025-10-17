La Petite Casserole d’Anatole La Maison du Peuple Pierrefitte-sur-Seine

La Petite Casserole d’Anatole Samedi 30 mai 2026, 10h00, 16h00 La Maison du Peuple Seine-Saint-Denis

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples…

Anatole et sa casserole, c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres ont oublié d’être.

Mais Anatole et sa casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce qui nous encombre et nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Et ainsi, la sienne est peut-être juste un peu plus encombrante, mais son parcours est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un défaut est souvent une qualité mal aimée.

Compagnie Marizibill – Cyrille Louge & Francesca Testi théâtre jeune public

Cyrille Louge