La Petite Pierre : les patrimoines de la culture de plein champs, Chapelle Saint-Michel de Tremblade, Jegun

Informations pratiques

La Petite Pierre : les patrimoines de la culture de plein champs Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle Saint-Michel de Tremblade Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cours d’une visite guidée à travers les différents espaces naturels et bâtis mis à disposition de la création artistique, les visiteurs découvriront l’histoire de cette belle aventure, née en 1998 grâce à des artistes passionnés.

Récits, photographies, rencontres et, pourquoi pas, quelques surprises rythmeront ce moment de découverte.

Beaucoup ont déjà entendu parler de La Petite Pierre, mais peu la connaissent vraiment. Voici une belle occasion de prendre l’air en plein cœur de la Gascogne et de l’approcher d’un peu plus près.

Chapelle Saint-Michel de Tremblade Jegun, 32360 Jegun, France Jegun 32360 Gers Occitanie Chapelle rurale composée d’une nef unique, terminée par un chevet plat. Clocher-mur d’une seule arcade. La porte s’ouvre au sud, comme c’est presque toujours le cas dans l’architecture religieuse populaire du Gers. La porte est précédée d’un emban gascon, clos d’un mur montant jusqu’au toit à l’ouest, et d’un mur bas au sud. C’est là que se terminaient les réunions de la communauté paroissiale.

Au cours d’une visite guidée dans les différents espaces naturels et bâtis, mis à disposition de la création artistique, les visiteurs pourront découvrir l’histoire de cette belle aventure qui a vue…

©lapetitepierre