Informations pratiques

Wasselonne

La petite scène au fond du jardin

26 rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26

La petite scène au fond du jardin, concerts, musique baroque et ateliers jeune public organisé par Dulcis Melodia.

Très attendu des mélomanes, ce rendez-vous estival propose de (re)découvrir la musique ancienne dans un cadre verdoyant.

Dimanche 19 juillet à 18h le Ballet de la Jeunesse (M.R Delalande)

Mardi 21 juillet à 20h30 Un bail Renaissance

Mercredi 22 juillet à 15h Une histoire de famille(s) conte musical jeunes publics

Vendredi 24 juillet à 20h30 église protestante itinéraire muscial entre Strasbourg et Saverne en 1626

Dimanche 26 juillet à 18h Autour de Venus-Kräntzlein (J.H. Schein)

Sur réservation.

Entrée libre plateau

Pour plus de renseignements www.dulcismelodia.com / 03 88 87 13 30 0 .

26 rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 13 30 dulcismelodia@neuf.fr

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English :

The small stage at the bottom of the garden, concerts, baroque music and workshops for young audiences organized by Dulcis Melodia.

L’événement La petite scène au fond du jardin Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble