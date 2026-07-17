La petite scène au fond du jardin Wasselonne
dimanche 19 juillet 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
La petite scène au fond du jardin
26 rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26
La petite scène au fond du jardin, concerts, musique baroque et ateliers jeune public organisé par Dulcis Melodia.
Très attendu des mélomanes, ce rendez-vous estival propose de (re)découvrir la musique ancienne dans un cadre verdoyant.
Dimanche 19 juillet à 18h le Ballet de la Jeunesse (M.R Delalande)
Mardi 21 juillet à 20h30 Un bail Renaissance
Mercredi 22 juillet à 15h Une histoire de famille(s) conte musical jeunes publics
Vendredi 24 juillet à 20h30 église protestante itinéraire muscial entre Strasbourg et Saverne en 1626
Dimanche 26 juillet à 18h Autour de Venus-Kräntzlein (J.H. Schein)
Sur réservation.
Entrée libre plateau
Pour plus de renseignements www.dulcismelodia.com / 03 88 87 13 30 0 .
26 rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 13 30 dulcismelodia@neuf.fr
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English :
The small stage at the bottom of the garden, concerts, baroque music and workshops for young audiences organized by Dulcis Melodia.
L’événement La petite scène au fond du jardin Wasselonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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