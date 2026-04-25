Séance de cinéma plein air Wasselonne
Séance de cinéma plein air Wasselonne vendredi 17 juillet 2026.
Wasselonne
Séance de cinéma plein air
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez vous faire une toile !
Venez vous faire une toile en plein air et profitez d’un film à la tombée de la nuit dans la cour du château à Wasselonne !
En famille ou entre amis, nous vous souhaitons la bienvenue. C’est gratuit !
Date des projections
– Vendredi 17 juillet 2026 Un ours dans le Jura
– Vendredi 14 août 2026 Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan
Petite buvette et friandises sur place.
Rempli en salle en cas de mauvais temps.
Prévoir des plaids ou petite couverture si besoin !
Organisé par Wasselonne en Fête. 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
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English :
Come and have a look!
L’événement Séance de cinéma plein air Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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