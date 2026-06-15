Wasselonne

Pêche grosses truites

5 impasse de Lucerne Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 15:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Pêche grosses truites avec repas sur réservation. .

5 impasse de Lucerne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 33 72 23 vogleral@free.fr

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English :

L’événement Pêche grosses truites Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble