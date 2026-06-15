Pêche grosses truites Wasselonne
Pêche grosses truites Wasselonne dimanche 9 août 2026.
Wasselonne
Pêche grosses truites
5 impasse de Lucerne Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 15:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Pêche grosses truites avec repas sur réservation. .
5 impasse de Lucerne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 33 72 23 vogleral@free.fr
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English :
L’événement Pêche grosses truites Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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