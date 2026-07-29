LA PÉTROCORIENNE 6ème édition Parc du musée Vesunna Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Parc du musée Vesunna · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
LA PÉTROCORIENNE 6ème édition
Parc du musée Vesunna Parc de Vésone Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Gratuit et à partir de 8 ans, venez découvrir la nouvelle édition de La Pétrocorienne animation familiale, gratuite et intergénérationnelle.
Les équipes, composées de 2 à 3 personnes, parcourent la ville à l’aide d’un road-book à la recherche d’indices et réalisent des défis sportifs sur plusieurs sites afin de résoudre une énigme finale liée au patrimoine de la ville. Toutes les épreuves sportives se déroulent sur des sites emblématiques de la ville à découvrir défi canoë animé par le club Périgueux Canoë Kayak, défi escrime animé par le club Périgueux épée, défi de tir à l’arc.
Renseignements auprès du service des sports 05 53 53 20 23. .
Parc du musée Vesunna Parc de Vésone Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 lapetrocorienne@perigueux.fr
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English : LA PÉTROCORIENNE 6ème édition
L’événement LA PÉTROCORIENNE 6ème édition Périgueux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Communal de Périgueux
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