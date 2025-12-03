LA PHOTO DE MON POTE – THEATRE EDGAR Paris

LA PHOTO DE MON POTE Début : 2026-05-23 à 21:00. Tarif : – euros.

LA PHOTO DE MON POTEUne comédie de Fabrice DonnioMise en scène de Luq HamettAvec en alternance: Anthony DUPRAY ou Xavier Couleau, Lionel LAGET ou Nikko DOGZ, Rosalie HAMET ou Leia Jacoutot Crédit photo : Victoria RoblinS’inscrire sur un site de rencontres c’est bien ! Mais avec la photo de son meilleur ami… C’est mieux ! Antoine a demandé à son meilleur ami William d’être là pour son premier rendez-vous avec Claire qu’il a connue sur un site de rencontres. Et quand William demande à Antoine pourquoi sa présence est nécessaire, Antoine répond :« Parce que j’ai mis ta photo à la place de la mienne, t’es quand même plus photogénique que moi… » William va donc se faire passer pour Antoine, Antoine pour William et tout ça dans un seul but : que Claire tombe amoureuse d’Antoine… Enfin de William… De William qui est Antoine et surtout pas d’Antoine qui est William… Enfin bref, vous avez compris ! Le saviez-vous ?La France est le troisième plus gros marché européen de sites de rencontres. 27% des utilisateurs des applications de rencontres ont entre 25 et 34 ans. 1 profil sur 7 est un faux… Mais un nombre croissant de personnes trouvent l’amour en ligne !A partir du 1er février, Lionel LAGET jouera le rôle d’Antoine en alternance avec Anthony JOUBERT dans la pièce La Photo de mon Pote :

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75