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La photo : mémoire des hommes, Musée Serret, Saint-Amarin

samedi 19 septembre 2026 · Musée Serret · Saint-Amarin

La photo : mémoire des hommes, Musée Serret, Saint-Amarin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Serret
Adresse
7 rue Clemenceau 68550 Saint-Amarin
Ville
68550 Saint-Amarin
Département
Collectivité européenne d'Alsace

La photo : mémoire des hommes 19 et 20 septembre Musée Serret Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite commentée du musée sera enrichie par une présentation de photographies prises lors de premier conflit mondial.

Musée Serret 7 rue Clemenceau 68550 Saint-Amarin Saint-Amarin 68550 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0389382466 http://www.museeserret.fr
La visite commentée du musée sera enrichie par une présentation de photographies prises lors de premier conflit mondial.

©Musée_Serret

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