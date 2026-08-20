La photo : mémoire des hommes, Musée Serret, Saint-Amarin
samedi 19 septembre 2026 · Musée Serret · Saint-Amarin
Informations pratiques
La photo : mémoire des hommes 19 et 20 septembre Musée Serret Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La visite commentée du musée sera enrichie par une présentation de photographies prises lors de premier conflit mondial.
Musée Serret 7 rue Clemenceau 68550 Saint-Amarin Saint-Amarin 68550 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0389382466 http://www.museeserret.fr
La visite commentée du musée sera enrichie par une présentation de photographies prises lors de premier conflit mondial.
©Musée_Serret
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