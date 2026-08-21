La photographie à l’honneur, à Malansac, Centre Associatif François Le Poul, Malansac

Informations pratiques

La photographie à l’honneur, à Malansac 18 – 20 septembre Centre Associatif François Le Poul Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Il y a 200 ans, l’inventeur français Nicéphore Niepce fixait sur une plaque d’étain une image vue de sa fenêtre. La photographie était née et a rapidement conquis le monde. De la chambre noire de l’époque au smartphone, la photographie a connu de multiples révolutions. Aujourd’hui, elle est à la fois un moyen d’expression accessible à tous, une discipline artistique et un outil irremplaçable du journalisme, de la science, de la recherche historique…

– Les Malansacais(ses) dans l’objectif d’Anne Catherine

Une profusion de visages de Malansacais(ses) ! Certains ont été identifiés, mais pour d’autres l’enquête se poursuit. Alors qui sait ? Peut-être retrouverez-vous des aïeux ? Ce temps est proposé à l’initiative du Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine qui œuvre pour identifier les clichés.

Anne Catherine (1874-1958) a exercé le métier de photographe à Redon entre 1896 et 1927, d’abord aux côtés de son mari, puis seule à partir de 1909. Elle a photographié dans son studio et lors de nombreux déplacements dans diverses communes des alentours pour immortaliser les grands événements familiaux (baptêmes, communions mariages, portraits divers…). Un trésor d’images… constitué de quelque 15 000 plaques de verre, conservées au Musée de Bretagne et auprès de collectionneurs privés.

– Concours collégiens « Défi Selfie »

Avant de déferler sur les réseaux sociaux et les messageries, les selfies, ou autoportraits, étaient aussi un moyen idéal pour les pionniers de la photographie d’expérimenter leurs découvertes. Pour ces journées du patrimoine, nous invitons les collégiens à participer au concours « Défi Selfie » pour tenter de remporter un appareil photo instantané. Une seule règle : se prendre en photo, seul ou à plusieurs, dans un lieu emblématique de Malansac. L’œuvre la plus originale sera récompensée.

Toutes les infos détailléesici

– La machine à remonter le temps

Nos cartons, nos tiroirs, nos téléphones, nos greniers regorgent de merveilleux clichés cachés. Et si nous les partagions ? Si nous rendions hommage à chaque artiste qui s’ignore ? Aucune obligation de résultat, aucune compétition, aucun voyeurisme, seulement le plaisir d’une belle prise de vue, d’un regard plus que vivant sur le papier, d’une jolie lumière….

Nous vous proposons de nous prêter, le temps d’un week-end, vos albums photos, vos photos encadrées, prises avant 1960 et que vous acceptez de partager avec le public.

Vous pouvez déposer vos biens en mairie, dans une enveloppe ou un carton avec vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone jusqu’au 16 septembre.

Vous pourrez les récupérer le dimanche 20 septembre à 18h ou en mairie la semaine suivante.

– Cartes postales

Retrouvez une sélection de cartes postales de Malansac mise à disposition par le musée de la carte postale de Baud.

– Atelier cyanotype

Avec l’atelier cyanotype, vous allez voir la vie en bleu.

Cette technique ancienne et ludique s’appuie sur la rencontre des rayons UV et des sels de fer donnant au tirage ce bleu profond.

Venez (à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte) avec votre créativité, repartez avec votre œuvre !

– Atelier création numérique

Et si nous revisitions le passé ? si nous portions un regard décalé ? Talmo vous propose d’apprendre à travailler d’anciennes photos de Malansac pour y intégrer des éléments détonnants et anachroniques. On rit, on rêve et on repart avec sa création !

Centre Associatif François Le Poul 4 Rue de Gwenfol 56220 Malansac Malansac 56220 Morbihan Bretagne 0297662114 https://www.malansac.fr/agenda/page/4/ https://www.facebook.com/Mairie.Malansac/;https://www.intramuros.org/malansac/decouvrir/15019 [{« link »: « https://www.malansac.fr/vie-quotidienne/enfance-jeunesse/defi-selfie-concours-pour-les-collegiens/ »}] Le centre associatif a été inauguré fin juin 2023. Il porte le nom de François-Le Poul, maire durant trois mandats, de 1965 à 1983. C’est un bâtiment en plein centre-ville qui est très utilisé par la vie associative, mais aussi les particuliers.

Ce bâtiment fut tour à tour une école dans les années 1950, avec la mairie, puis la cantine et cuisine du collège, enfin une salle des fêtes, avant de devenir le centre associatif. Il est un témoin du patrimoine et de l’histoire locale; TER – Gare Malansac et cinq minutes de marche vers le centre ville.

Parking devant pour voiture et car

Le 19 et 20 septembre 2026 : la photographie à l’honneur à travers différentes animations, expositions et ateliers.

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