« La photographie au musée du Hiéron », Musée du Hiéron, Paray-le-Monial

Informations pratiques

« La photographie au musée du Hiéron » Dimanche 20 septembre, 17h00 Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Nombre de places limité, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Pleinement inscrite dans la thématique nationale, cette visite met à l’honneur la photographie en cette année où nous célébrons son bicentenaire. Une visite guidée accessible à tous pour découvrir les collections photographiques du musée, comprendre ce qui fait la valeur de ces œuvres et poser un nouveau regard sur nos collections.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 81 79 72 »}, {« owner »: {« uid »: 6593724, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-25T12:28:44.094Z », « data »: [{« eventDuration »: 45, « bookingContact »: « musee.hieron@paraylemonial.fr », « response »: {« passId »: 433076160, « isPending »: false, « addressId »: 1042563}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T12:28:43.815Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2552468, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T12:28:43.920Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483368672, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789916400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T12:28:44.093Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433076160 »}] Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

Pleinement inscrite dans la thématique nationale, cette visite met à l’honneur la photographie en cette année où nous célébrons son bicentenaire. Une visite guidée accessible à tous pour découvrir du…

© Frédéric Hubert