La photographie manquante, Les Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

La photographie manquante Jeudi 14 janvier 2027, 19h00 Les Champs Libres Ille-et-Vilaine

a confirmer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T19:00:00+01:00 – 2027-01-14T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-14T19:00:00+01:00 – 2027-01-14T21:00:00+01:00

La photographie manquante

Guillaume Herbaut

“La photographie manquante” met en scène Guillaume Herbaut qui évolue au milieu de ses photographies projetées et il nous raconte les histoires vécues derrière les images. Xavier Courchinoux, créateur lumière, a imaginé un dispositif scénique audio-visuel unique.

Cette création scénique s’envisage en complément de l’exposition majeure de Guillaume Herbaut, « Histoires », qui sera présentée dans l’espace Anita Conti des Champs libres à Rennes de novembre 2026 à mai 2027. Le spectacle de la « photographie manquante » ouvre le propos de l’exposition à un plus large public en portant sur scène cinq histoires autour de cinq moments de sa carrière de photojournaliste. Guillaume Herbaut mettra en voix son expérience sur le terrain questionnant le pouvoir des images au sein d’une époque où elles inondent nos écrans, où la profession de photojournaliste est directement menacée par l’arrivée de l’IA, où la liberté d’expression se trouve fragilisée.

Son talent de raconteur d’histoires amplifié par les créations musicales de François Joncour qui l’accompagnera en live sur le plateau conduira le spectateur au cœur de ses reportages au Kosovo, au Mexique, en Albanie et en Ukraine, et délivrera quelques clés de lecture de ses photographies et de leurs hors-champs.

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 40 66 00 https://www.leschampslibres.fr https://www.instagram.com/leschampslibres;https://www.facebook.com/LesChampsLibres;https://fr.linkedin.com/company/leschampslibres Les Champs Libres sont un établissement culturel rennais. Ouverts toute l’année, ils regroupent une Bibliothèque, le Musée de Bretagne, l’Espace des sciences, des espaces d’expositions et de rencontres. Vous pouvez venir sur place via différents transports. Les parkings relais sont à 15 minutes en métro. Ils sont gratuits sur présentation de votre ticket de métro.

En métro avec la ligne A, stations Gare ou Charles de Gaulle

En métro avec la ligne B, station Gare

En bus avec les lignes du réseau STAR : lignes C1, C2 et 11

En voiture, vous pouvez vous garer au parking Charles de Gaulle

En train, gare de Rennes (à 5mn à pied des Champs Libres)

En vélib, via la station STAR des Champs Libres

La photographie manquante

©Guillaume Herbaut/VU’