LA PHOTOGRAPHIE PAS À PAS DÉCOUVERTE DES GRANDS PRINCIPES DE LA PHOTOGRAPHIE Aniane dimanche 9 août 2026.

Aniane

LA PHOTOGRAPHIE PAS À PAS DÉCOUVERTE DES GRANDS PRINCIPES DE LA PHOTOGRAPHIE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Cet atelier, vous propose une initiation accessible et interactive à la photographie à travers des expérimentations simples, des défis créatifs et des manipulations concrètes.

Cet atelier, avec le photographe Antoine Marié, vous propose une initiation accessible et interactive à la photographie à travers des expérimentations simples, des défis créatifs et des manipulations concrètes.

Vous vous familiariserez avec les principes fondamentaux de la photographie, vous découvrirez le role de la lumière dans la création d’une image et expérimenterez le cadrage et le point de vue. L’objectif est d’apprendre en pratiquant.

Vous pouvez venir avec votre matériel (téléphone portable, appareil photo). Cet atelier s’adresse aux débutants et novices, à partir de 15 ans.

Tarif réduit pour les personnes en situation d’handicap. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : LA PHOTOGRAPHIE PAS À PAS DÉCOUVERTE DES GRANDS PRINCIPES DE LA PHOTOGRAPHIE

This workshop offers an accessible and interactive introduction to photography through simple experiments, creative challenges, and hands-on activities.

L’événement LA PHOTOGRAPHIE PAS À PAS DÉCOUVERTE DES GRANDS PRINCIPES DE LA PHOTOGRAPHIE Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT