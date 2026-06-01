LA PIERRE D’APPEL – MASSIF DE RÉPY, 48 Prom. de la Pierre d’Appel, 88480 Étival-Clairefontaine, Étival-Clairefontaine

LA PIERRE D’APPEL – MASSIF DE RÉPY Dimanche 14 juin, 14h00 48 Prom. de la Pierre d’Appel, 88480 Étival-Clairefontaine Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

LA PIERRE D’APPEL – MYSTÈRES ANTIQUES AU MASSIF DE RÉPY : Visite du site le dimanche 14 juin à 14h00, en partenariat avec l’association BERIAN, visite guidée du site de la Pierre d’Appel à Étival-Clairefontaine, des vestiges antiques et préhistoriques du Massif de Répy entre Étival et Raon l’Étape. Venez découvrir les secrets du site fortifié celtique et gallo-romain de la Pierre d’Appel et les croyances légendaires du Chaudron des Fées et de la Pierre Cornue, sans oublier le menhir des Lèches.

Parking de départ de la Pierre d’Appel à Étival-Clairefontaine (rue « Promenade de la Pierre d’Appel ») Environ 4h de promenade sur 7 km pour 283 mètres de dénivelé.

Tout public. Entrée libre, mais inscription souhaitable pour annulation en cas d’orage.

Contactez-nous de préférence par mail

(pour envoi du plan du lieu de rdv) sur : berian.association@hotmail.com ou par téléphone au :

07.67.87.00.43

48 Prom. de la Pierre d’Appel, 88480 Étival-Clairefontaine 48 Prom. de la Pierre d’Appel, 88480 Étival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est [{« link »: « mailto:berian.association@hotmail.com »}]

LA PIERRE D’APPEL – MYSTÈRES ANTIQUES AU MASSIF DE RÉPY : Visite du site le dimanche 14 juin à 14h00, en partenariat avec l’association BERIAN, visite guidée du site de la Pierre d’Appel à des et du …

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