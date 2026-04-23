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La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette

La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette

La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette samedi 20 juin 2026.

Adresse : La Pierre Saint-Martin

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 70 70 70 Tarif de base plein tarif

Arette

La Pierre Saint-Martin en VTTAE

La Pierre Saint-Martin Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Enfourchez un VTT à assistance électrique et laissez-vous guider pendant 3 heures d’exploration commentée sur le massif de La Pierre Saint-Martin. Accompagné d’un moniteur passionné, partez à la rencontre des incontournables du territoire Pastoralisme et vie d’estive avec les bergers, Tête Sauvage, nature brute et panoramas saisissants, Gouffre de La Pierre Saint-Martin et salle de La Verna, joyaux souterrains, Junte de Roncal, héritage culturel unique entre Béarn et Navarre.
Durée 3h, niveau Facile, Matériel fourni VTT à assistance électrique, casque, taille requise 140cm. A prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes. Départ maintenu à partir de 2 inscrits.   .

La Pierre Saint-Martin Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 

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English : La Pierre Saint-Martin en VTTAE

L’événement La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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