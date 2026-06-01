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Fêtes d’Arette Arette

Fêtes d’Arette Arette

Fêtes d’Arette Arette vendredi 26 juin 2026.

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Arette

Fêtes d’Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

18h30
Passe rue du comité

19h
Inauguration du kiosque aux Jardins de Salet

19h30
Ouverture des fêtes par la municipalité & lancer de clés

20h
Soirée chipirons animée par le groupe NOCA

23h
Bal animé par OSMOZ   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93 

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English : Fêtes d’Arette

L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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