Fêtes d’Arette Arette
Fêtes d’Arette Arette vendredi 26 juin 2026.
Arette
Fêtes d’Arette
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
18h30
Passe rue du comité
19h
Inauguration du kiosque aux Jardins de Salet
19h30
Ouverture des fêtes par la municipalité & lancer de clés
20h
Soirée chipirons animée par le groupe NOCA
23h
Bal animé par OSMOZ .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 55 96 93
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English : Fêtes d’Arette
L’événement Fêtes d’Arette Arette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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