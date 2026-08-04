La place des enfants dans les sociétés humaines, de la préhistoire à nos jours Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Adulte

Rencontre avec Laelia Benoit et Claudine Cohen Quel statut pour les enfants, des groupes humains paléolithiques jusqu’à nos sociétés occidentales modernes ? Quels rôles jouent les aspects à la fois biologiques, culturels et sociaux dans les rapports que les adultes entretiennent avec les enfants ?Nous aborderons ces questions, avec Laelia Benoit, pédopsychiatre, sociologue et chercheuse, autrice d’Infantisme (éditions du Seuil, 2023) et Claudine Cohen, paléontologue, philosophe et historienne des sciences, autrice de La femme des origines : images de la femme dans la préhistoire occidentale (éditions Belin Herscher, 2003) et Aux origines de la domination masculine (éditions Passés composés, 2025). Rencontre proposée en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Nantes dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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