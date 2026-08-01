La Planchezoise autour de Planchez Planchez
dimanche 23 août 2026 · autour de Planchez · Planchez
Informations pratiques
Planchez
La Planchezoise
autour de Planchez Etang du renard Planchez Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 10:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Randonnée pédestre et VTT La Planchezoise. Départ libre entre 8h et 10h au Camping du Renard. Pédestre 8, 10 et 15 km. VTT 21, 40 et 56 km. Gravel 50 et 110km. Restauration et buvette sur place. .
autour de Planchez Etang du renard Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté laplanchezoise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Planchezoise
L’événement La Planchezoise Planchez a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs