UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Planchez

La Planchezoise autour de Planchez Planchez

dimanche 23 août 2026 · autour de Planchez · Planchez

La Planchezoise autour de Planchez Planchez

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
autour de Planchez
Adresse
Etang du renard
Ville
58230 Planchez
Département
Nièvre
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Planchez

La Planchezoise

autour de Planchez Etang du renard Planchez Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 10:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Randonnée pédestre et VTT La Planchezoise. Départ libre entre 8h et 10h au Camping du Renard. Pédestre 8, 10 et 15 km. VTT 21, 40 et 56 km. Gravel 50 et 110km. Restauration et buvette sur place.   .

autour de Planchez Etang du renard Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   laplanchezoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Planchezoise

L’événement La Planchezoise Planchez a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs