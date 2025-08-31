La pluie et le soleil International Visual Theatre Paris
La pluie et le soleil International Visual Theatre Paris samedi 23 mai 2026.
Jeune public, contes bilingues
en LSF et en français – Dès 6 ans – 1h
Salamakan, dieu de la pluie, doit retrouver Kandia, la déesse de la sécheresse, disparue depuis des siècles. Avec l’aide des enfants, et des adultes, il rétablira l’équilibre du climat. Ce spectacle interactif nous plonge dans un monde magique pour vivre une expérience unique !
Compagnie On off
Comédien.nes : Julie Plantevin et Aleksi Bernheim
Metteur.euses en scène : Géraldine Berger et Anthony Guyon
Styliste scénographique : Mö de Lanfé
Chargée de production : Pénélope Schulmann
Crédit photo : Akeline Le Gal
Dans La pluie et le soleil, venez découvrir l’histoire de Salamakan et Kandia. Salamakan, dieu de la pluie, a trop donné d’eau et a créé des inondations dans un village.
Du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :
dimanche
de 16h00 à 17h00
samedi
de 10h00 à 11h00
samedi, dimanche
de 14h00 à 15h00
payant
Tarifs : 12€ ou 6€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
https://ivt.mapado.com/event/567127-la-pluie-et-le-soleil +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre