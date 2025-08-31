La pluie et le soleil International Visual Theatre Paris

La pluie et le soleil International Visual Theatre Paris samedi 23 mai 2026.

Jeune public, contes bilingues

en LSF et en français – Dès 6 ans – 1h

Salamakan, dieu de la pluie, doit retrouver Kandia, la déesse de la sécheresse, disparue depuis des siècles. Avec l’aide des enfants, et des adultes, il rétablira l’équilibre du climat. Ce spectacle interactif nous plonge dans un monde magique pour vivre une expérience unique !

Compagnie On off

Comédien.nes : Julie Plantevin et Aleksi Bernheim

Metteur.euses en scène : Géraldine Berger et Anthony Guyon

Styliste scénographique : Mö de Lanfé

Chargée de production : Pénélope Schulmann

Crédit photo : Akeline Le Gal

Dans La pluie et le soleil, venez découvrir l’histoire de Salamakan et Kandia. Salamakan, dieu de la pluie, a trop donné d’eau et a créé des inondations dans un village.

Du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

samedi

de 10h00 à 11h00

samedi, dimanche

de 14h00 à 15h00

payant

Tarifs : 12€ ou 6€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T11:00:00+02:00;2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T15:00:00+02:00;2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T15:00:00+02:00;2026-05-24T16:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/567127-la-pluie-et-le-soleil +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre