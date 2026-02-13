La plume et le fusil, Lycée Michelet, Vanves

La plume et le fusil Jeudi 19 février, 10h00, 14h00 Lycée Michelet Hauts-de-Seine

Il est possible d’assister aux représentations au Lycée, nous contacter compagnietoc@gmail.com

La Plume et le fusil

à partir des textes de Louise Michel

Lycée Michelet, 5 rue Jullien – 92170 Vanves

Avec Émilie Paillard

Mise en scène Mirabelle Rousseau

Dramaturgie Muriel Malguy

Costumes Mina Ly

Toute sa vie, Louise Michel a affirmé son autonomie et créé les moyens de son émancipation. A travers elle, le corps féminin surgit dans l’espace public. Le spectacle aborde sous forme d’épisodes plusieurs moments de la vie de Louise Michel et différents aspects de son militantisme : son engagement en tant qu’enseignante, sa lutte pour la cause des femmes ainsi que son combat pendant l’épisode de la Commune et enfin sa défense des Kanaks en Nouvelle Calédonie entre 1873 et 1880. Cette forme courte est conçue pour être présentée dans tous types d’espaces, notamment dans un cadre scolaire et le temps d’une heure de cours.

Production Le T.O.C. Co-production Le Forum, Ville de Boissy Saint Léger, Collectif 12, Mantes-la-Jolie, Théâtre Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine. La compagnie est conventionnée par la Région Ile de France et de la DRAC Ile de France – Ministère de la Culture. La plume et le fusil a été créé au Forum de Boissy Saint Léger en mars 2019.

