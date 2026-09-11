La pointe de la Malouine au fil des photographies, Pointe de La Malouine, Dinard

Informations pratiques

La pointe de la Malouine au fil des photographies 19 et 20 septembre Pointe de La Malouine Ille-et-Vilaine

Maximum 30 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Par le prisme de documents photographiques anciens, venez découvrir les célèbres villas de la pointe de la Malouine. Votre guide vous racontera l’histoire de ce lotissement balnéaire de luxe et l’art du « voir et être vu », si cher à la haute société de la Belle Époque. Vous pourrez terminer cette visite dans les jardins de la villa « Les Roches Brunes ».

Pointe de La Malouine 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}] Site emblématique de Dinard.

Initié dès 1880 par Auguste Poussineau, le lotissement balnéaire de luxe de la Malouine, greffé sur sa pointe rocheuse, demeure de par son emplacement et son caractère un exemple de prouesse architecturale.

Par le prisme de documents photographiques anciens, venez découvrir les célèbres villas de la pointe de la Malouine.

©Archives Municipales-Fonds Seydoux