La Pointe du Raz à l’heure des Phares Plogoff
La Pointe du Raz à l’heure des Phares Plogoff samedi 9 mai 2026.
Plogoff
La Pointe du Raz à l’heure des Phares
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:15:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Participez au plus beau son et lumière de l’Ouest !
À la tombée du jour, laissez-vous conter les nombreuses histoires qui ont façonnées la renommée de la Pointe du Raz, aujourd’hui l’un des sites les plus visités de Bretagne. Une visite complète et captivante, riche en thématiques variées, le tout dans l’atmosphère et les lumières grandioses du Bout du Monde.
Informations pratiques le stationnement sur le parking du site est payant.
Réservation possible auprès de l’Office de Tourisme à Audierne. .
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 31 68 28 72
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English :
L’événement La Pointe du Raz à l’heure des Phares Plogoff a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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