La Pomme du Pougard

Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L’Association Si le Pougard m’était conté fête la pomme à Auppegard ! Rendez-vous à la salle des fêtes pour tut savoir sur la pomme et la déguster. Pommes, jus, cidre, gâteaux, tombola, expositions et pressage ! .

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 10 31 pougard@live.fr

