La Pomme Empoisonnée Salle polyvalente Villaines-la-Juhel
La Pomme Empoisonnée Salle polyvalente Villaines-la-Juhel mercredi 6 mai 2026.
La Pomme Empoisonnée
Salle polyvalente 10 Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
La Pomme Empoisonnée PAN ! (La Compagnie) Théâtre contemporain et d’objets
À partir de 9 ans
En écho à un célèbre conte, cette histoire commence avec une pomme
rouge empoisonnée posée sur une table et une question qui de la bellemère
ou de la belle-fille l’a placée là ?
En 2015, Julie Annen devient la belle-mère d’Ana, la fille de son compagnon.
Julie devient alors officiellement sa belle-mère, autrement dit sa marâtre.
Faute de modèle satisfaisant, elles ont dû apprivoiser ce nouveau lien,
composer à quatre mains une relation toute neuve, en déjouer les pièges,
en découvrir les trésors cachés.
Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.
Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .
Salle polyvalente 10 Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr
English :
La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie): Contemporary and object theater
German :
La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie) Zeitgenössisches Theater und Objekttheater
Italiano :
La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie) teatro contemporaneo e d’oggetto
Espanol :
La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie) Teatro contemporáneo y de objetos
L’événement La Pomme Empoisonnée Villaines-la-Juhel a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT53