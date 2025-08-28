La Pomme Empoisonnée Salle polyvalente Villaines-la-Juhel

La Pomme Empoisonnée PAN ! (La Compagnie) Théâtre contemporain et d’objets

À partir de 9 ans

En écho à un célèbre conte, cette histoire commence avec une pomme

rouge empoisonnée posée sur une table et une question qui de la bellemère

ou de la belle-fille l’a placée là ?

En 2015, Julie Annen devient la belle-mère d’Ana, la fille de son compagnon.

Julie devient alors officiellement sa belle-mère, autrement dit sa marâtre.

Faute de modèle satisfaisant, elles ont dû apprivoiser ce nouveau lien,

composer à quatre mains une relation toute neuve, en déjouer les pièges,

en découvrir les trésors cachés.

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

Salle polyvalente 10 Rue Gervaiseau Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie): Contemporary and object theater

German :

La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie) Zeitgenössisches Theater und Objekttheater

Italiano :

La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie) teatro contemporaneo e d’oggetto

Espanol :

La Pomme Empoisonnée PAN! (La Compagnie) Teatro contemporáneo y de objetos

