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AGENDA · Vergt

La pompa swing Vergt

lundi 13 juillet 2026 · Vergt

La pompa swing Vergt

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la Halle
Ville
24380 Vergt
Département
Dordogne
Tarif

Vergt

La pompa swing

Place de la Halle Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez profiter d’un concert gratuit de jazz manouche avec le groupe La Pompa Swing! Vous pourrez également vous restaurer sur place , burgers et grillades au brasero seront aussi de la fête!
Réservation au 09 79 07 25 10
Venez profiter d’un concert gratuit de jazz manouche avec le groupe La Pompa Swing! Vous pourrez également vous restaurer sur place , burgers et grillades au brasero seront aussi de la fête!
Réservation au 09 79 07 25 10   .

Place de la Halle Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 07 25 10 

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English : La pompa swing

Come and enjoy a free gypsy jazz concert with the band La Pompa Swing! You’ll also be able to grab a bite to eat on the spot burgers and grilled food cooked over an open fire will be part of the festivities too!
Bookings on 09 79 07 25 10

L’événement La pompa swing Vergt a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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