La porteuse d’eau contes et légendes plus code 8CWQMXRF+WQ Santec
La porteuse d’eau contes et légendes plus code 8CWQMXRF+WQ Santec samedi 6 juin 2026.
Santec
La porteuse d’eau contes et légendes
plus code 8CWQMXRF+WQ Départ au pied de la Croix Celtique Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Balade contée vers le lavoir de Brenn Heskenn avec Patricia Sanchez.
Écoutons ici la voix d’une lavandière, rude à l’ouvrage et qui aime raconter des histoires en travaillant près de la fontaine. Suivons sa fille, la jeune porteuse d’eau, avec sa jarre percée se vidant d’un seul côté du chemin pour que les fleurs naissent. Et plein d’autres personnages.
Contes fantastiques, merveilleux, contes de sagesse ou facétieux, une balade pour dire notre rapport à l’eau et faire un bout de chemin ensemble. .
plus code 8CWQMXRF+WQ Départ au pied de la Croix Celtique Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 09 74 01 75
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English : La porteuse d’eau contes et légendes
L’événement La porteuse d’eau contes et légendes Santec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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