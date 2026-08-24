La première traversée Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place du marché Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

La première traversée Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15 23:00:00

Date(s) :

2027-01-15

La première traversée, c’est quoi ?

Un concert où vous retrouverez quatre artistes émergents normands. Soul, pop, rap, RnB le temps d’une soirée, partez à la découverte de la richesse de la scène musicale normande.

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

La première traversée, c’est quoi ?

Un concert où vous retrouverez quatre artistes émergents normands. Soul, pop, rap, RnB le temps d’une soirée, partez à la découverte de la richesse de la scène musicale normande.

Votez pour votre artiste préféré.e Le lauréat sera accompagné.e par l’équipe de

La Traverse pendant un an. Le lauréat bénéﬁciera d’un accueil en résidence dans notre école de musique, de répétitions en studio ainsi que de la coproduction d’un album ou d’un EP. En ces temps incertains pour la culture en France, La Traverse envoie un message fort en créant un nouveau tremplin et un accompagnement à destination des jeunes artistes de la scène musicale normande.

MANSIRE

est un artiste mêlant rap, poésie et pop moderne dans un univers à la fois décalé et intime.

MAËM

c’est une voix soul et un groove R’n’B qui vient caresser des textes sincères, empreints de douceur et d’introspection.

VICTOR DEVERRE

distille une pop sensible, sincère qui réchauffe les cœurs en errance.

SÉRI

porte une musique pop puissante soutenue par une forte présence électro.

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

Avec le soutien du Cargö, Scène de musiques actuelles à Caen.

Placement debout. Une plateforme est disponible mais priorisée pour les personnes

à mobilité réduite.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : La première traversée Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

What is ‘La première traversée’?

A concert featuring four up-and-coming artists from Normandy. Soul, pop, rap, R&B: spend an evening discovering the rich diversity of Normandy’s music scene.

L’événement La première traversée Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha