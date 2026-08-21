La Presse, Médiathèque Guy Fromager, Petit-Canal

Informations pratiques

La Presse 18 et 19 septembre Médiathèque Guy Fromager Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00

Découvrez notre nouvelle exposition consacrée aux médias, à travers un parcours thématique sur plusieurs panneaux.

Une immersion captivante qui met notamment en lumière le pouvoir de la photographie : véritable témoin du réel, elle capture l’instant, informe, émeut, mais interroge aussi sur le regard que l’on porte sur l’actualité.

À découvrir aux horaires d’ouverture habituels de la Médiathèque.

Médiathèque Guy Fromager petit-Canal Petit-Canal 97131 Guadeloupe Guadeloupe +590590226763 https://www.facebook.com/MediathequeGuyFromager Médiathèque Guy Fromager Accès aux horaires d’ouverture

Il s’agit d’une exposition sur les Médias, présentée sur plusieurs panneaux à venir découvrir aux horaires de la Médiathèque.

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