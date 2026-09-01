LA PRIMA DONNA Bel-Air-Val-d’Ance
samedi 3 octobre 2026 · Bel-Air-Val-d'Ance
Informations pratiques
Bel-Air-Val-d’Ance
LA PRIMA DONNA
29 route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La Prima Donna est un spectacle musico-burlesque conçu comme un délire philosophique et humoristique.
Une cantatrice du XIXe siècle se réincarne dans le corps d’une jeune fille moderne dotée d’une voix de basse surprenante et d’une passion prononcée pour le jazz.
Organisé par Dolce Vita Evènementiel.
Réservation conseillée.
La Prima Donna est un spectacle musico-burlesque conçu comme un délire philosophique et humoristique.
Une cantatrice du XIXe siècle se réincarne dans le corps d’une jeune fille moderne dotée d’une voix de basse surprenante et d’une passion prononcée pour le jazz.
Organisé par Dolce Vita Evènementiel.
Réservation conseillée. .
29 route de Langogne Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com
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English :
*La Prima Donna* is a musical burlesque show conceived as a philosophical and humorous romp.
A 19th-century opera singer is reincarnated in the body of a modern young woman with a surprising bass voice and a strong passion for jazz.
Organized by Dolce Vita Ev%E8nementiel.
Reservations recommended.
L’événement LA PRIMA DONNA Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Langogne
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