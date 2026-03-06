La Printanière 2026 Manoir de la coquerie Cherbourg-en-Cotentin

La Printanière 2026

Manoir de la coquerie 4 rue des claires Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-04-12 08:30:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

2026-04-12

La Printanière propose des randonnées VTT, marche et trails accessibles à toutes et tous dans une ambiance conviviale et festive. Une grande partie des bénéfices de cette organisation est reversée à des associations caritatives telles Rêves Manche ou autre.

Pour sa 13e édition, la Printanière se renouvelle par un déménagement au Manoir de la Coquerie dans la commune déléguée de Querqueville.

Qui dit déménagement, dit nouveaux circuits, ce qui sera bien évidemment le cas. En particulier au niveau du trail où le système de boucle initié l’an dernier est abandonné pour revenir à une organisation plus classique de boucle unique.

Pour le reste l’ADN sportif, convivial, familial et caritatif reste bien entendu totalement d’actualité.

Alors, n’hésitez plus et rejoignez nous ce 12 avril 2026 pour une belle journée sportive et festive. .

Manoir de la coquerie 4 rue des claires Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 77 93 66 84 thieprov@gmail.com

