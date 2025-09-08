La prison en France aujourd’hui par Karine LAGIER Rue du Général de Gaulle Pontivy

La prison en France aujourd’hui par Karine LAGIER

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2026-03-31 14:30:00

fin : 2026-03-31 16:30:00

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Chargée de mission par le ministère de l’intérieur, direction interrégionale ASP, ancienne directrice de la prison des Baumettes. Le système judiciaire français sera présenté et spécifiquement l’organisation administrative de l’administration pénitentiaire. Les missions de cette sous-direction rattachée au Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, seront développées dans la prise en charge des publics en milieu fermé et en milieu ouvert (peine alternative à la prison). La conférence portera aussi sur les enjeux majeurs de la peine dans le système pénal français. Seront abordées les politiques publiques portées par l’administration pénitentiaire dans le cadre de la prévention de la récidive et la préparation à la sortie. .

