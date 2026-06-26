La prochaine fois que tu mordras la poussière Gare du Midi Biarritz mardi 27 avril 2027.

Biarritz

La prochaine fois que tu mordras la poussière

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27 20:30:00

fin : 2027-04-27

Date(s) :

2027-04-27

Le phénomène théâtral de la scène parisienne l’adaptation du livre de l’humoriste Panayotis Pascot !

Dans le miroir d’une salle d’attente d’hôpital, face à son fils, le père (Yann PRADAL) réapparaît. Des deux, qui sera le prochain à mordre la poussière ? Cette adaptation théâtrale du premier récit autobiographique de Panayotis Pascot, écoulé à plus de 400 000 exemplaires, évoque la relation complexe entre un fils et son père après que ce dernier lui annonce qu’il allait mourir. Alors que ce fils (Roméo MARIANI) se confie sur sa dépression, son homosexualité et sa relation filiale, cette pièce nous replonge au temps du romantisme avec la confession d’un enfant du siècle de Musset version 2.0. Elle résonne comme un nouveau manifeste de la jeunesse. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : La prochaine fois que tu mordras la poussière

L’événement La prochaine fois que tu mordras la poussière Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz