Informations pratiques

« Énergies contagieuses »

Collectif né en 2016, Catastrophe adore déjouer les attentes. Réuni autour de quatre voix singulières, le groupe présente La Proie et l’Ombre, un projet musical aussi joueur qu’intrigant. Sur la grande scène du Jardin des Tuileries, les chansons naviguent entre ombre et lumière, mêlant des refrains éclatants à des pulsations plus secrètes. Leur univers croise chanson française, énergie contemporaine et imagination cinématographique dans un esprit libre et inventif. Sous ces mélodies lumineuses affleurent aussi des zones plus troubles : cauchemars, vertiges et fragilités intimes. Catastrophe cultive l’art du décalage et de la surprise. Un concert en clair-obscur, à l’énergie contagieuse, mené par l’un des collectifs les plus inclassables de la scène française.

En partenariat avec Les Étés du Louvre

Un concert du collectif musical Catastrophe

Le samedi 18 juillet 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif Tuileries B

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T19:00:00+02:00_2026-07-18T20:00:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/la-proie-et-l-ombre



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