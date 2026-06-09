La Promesse du vide Compagnie Avis de Tempête Les Ricochets en territoire Parc de la Mairie Mervent samedi 22 août 2026.

Mervent

La Promesse du vide Compagnie Avis de Tempête Les Ricochets en territoire

Parc de la Mairie Chemin des Douves Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22 20:15:00

Date(s) :

2026-08-22

31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

Se redresser, respirer, lever les yeux vers le ciel et y aller !

C’est cet instant de vie qui nous transforme à jamais que nous allons vous raconter celui du départ, du premier pas, du saut dans le vide.

Sur une structure majestueuse, faite de rouille et de bois, trois artistes de cirque et deux musiciens, habités par un même mouvement et traversés par ce langage le cirque, le corps en suspension, la musique et les mots.

Ils vont partir. Ils sont prêts. Ils partent…

Un spectacle en musique et en hauteur !

La Compagnie est soutenue par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental de Charente-Maritime, la Ville de la Rochelle et accompagnée la DRAC Nouvelle Aquitaine.

Genre : Cirque aérien et musique

Durée : 45 mn

Tout public

Bar et restauration à l’issue du spectacle

La soirée continue avec la Mairie de Mervent (https://www.facebook.com/villedemervent)

En partenariat avec la Mairie

Représentation bénéficiant du soutien de l’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine .

Parc de la Mairie Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

L’événement La Promesse du vide Compagnie Avis de Tempête Les Ricochets en territoire Mervent a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin