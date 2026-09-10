LA P’TITE FUMÉE en concert à Nantes, Warehouse, Nantes

Informations pratiques

LA P’TITE FUMÉE en concert à Nantes Jeudi 15 octobre, 19h30 Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 22,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

La P’tite Fumée signe son grand retour avec une nouvelle tournée explosive. Un live entièrement repensé, plus puissant et immersif que jamais, où leur électro instrumentale prend une nouvelle dimension.

À l’aube de ce nouveau chapitre, le groupe se réinvente dans une forme plus affirmée, sans rien perdre de l’énergie brute qui fait sa signature. La voix s’invite désormais au cœur du projet, ouvrant de nouveaux horizons et renforçant l’impact collectif du show.

Rythmiques incisives, mélodies envoûtantes et instruments atypiques se mêlent à des flows tranchants et des lignes vocales fédératrices. Une expérience intense, organique et hors du commun, portée par un live taillé pour la scène, entre classiques du groupe et nouvelles productions.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/la-p-tite-fumee-en-concert-a-nantes »}]

La P’tite Fumée en concert au Warehouse Nantes le jeudi 15 octobre 2026.