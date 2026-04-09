La Pulse est de retour à La Machine ce 18 avril 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

SUMMER IS BACK !

Et Pulse Soundsystem revient faire trembler notre Chaufferie !

Des vibes brûlantes de Sean Paul à Spice, du dancehall 90s, du shatta, du bouyon, du kompa… On célèbre celles et ceux qui portent haut les cultures en avance sur leur temps.

LINE-UP :

Carla Genus, Bendovaa, Coco Calypso – 22heures30

SHOWS :

Whine & Split Contest par Queensyblz avec des guests surprises…

Et un Hot & Spicy Show signé Sha

HOSTED BY :

La seule et unique MC Queen Aaxxia, toute la nuit.

On vous promet de vous faire tomber in love sur Wine Slow de Gyptian.

Vous ne voulez surtout pas manquer ça !

Prenez vite vos places pour ne pas rater LA soirée de l’année, une fois de plus.

Women only, ouvert aux cœurs non-binaires et transmasculins.

PULSE – Soundsystem Édition, la soirée qui annonce l’été est à La Machine du Moulin Rouge ce samedi 18 avril !

Le samedi 18 avril 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 23 euros.

Women only, ouvert aux cœurs non-binaires et transmasculins.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T02:55:00+02:00

fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T23:55:00+02:00_2026-04-18T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/pulse-soundsystem-edition/ https://fb.me/e/3TpCePdQA https://fb.me/e/3TpCePdQA



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