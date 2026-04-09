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La Pulse est de retour à La Machine ce 18 avril 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

La Pulse est de retour à La Machine ce 18 avril 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

La Pulse est de retour à La Machine ce 18 avril 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 19 avril 2026.

Lieu : La Machine du Moulin Rouge

Adresse : 90, boulevard de Clichy

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : <p>De 16 à 23 euros.</p><p>Women only, ouvert aux cœurs non-binaires et transmasculins. </p>

SUMMER IS BACK !

Et Pulse Soundsystem revient faire trembler notre Chaufferie !

Des vibes brûlantes de Sean Paul à Spice, du dancehall 90s, du shatta, du bouyon, du kompa… On célèbre celles et ceux qui portent haut les cultures en avance sur leur temps.

LINE-UP :
Carla Genus, Bendovaa, Coco Calypso – 22heures30

SHOWS :
Whine & Split Contest par Queensyblz avec des guests surprises…
Et un Hot & Spicy Show signé Sha

HOSTED BY :
La seule et unique MC Queen Aaxxia, toute la nuit.

On vous promet de vous faire tomber in love sur Wine Slow de Gyptian.
Vous ne voulez surtout pas manquer ça !

Prenez vite vos places pour ne pas rater LA soirée de l’année, une fois de plus.

Women only, ouvert aux cœurs non-binaires et transmasculins.

PULSE – Soundsystem Édition, la soirée qui annonce l’été est à La Machine du Moulin Rouge ce samedi 18 avril !
Le samedi 18 avril 2026
de 23h55 à 06h00
payant

De 16 à 23 euros.

Women only, ouvert aux cœurs non-binaires et transmasculins. 

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T02:55:00+02:00
fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T23:55:00+02:00_2026-04-18T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/pulse-soundsystem-edition/ https://fb.me/e/3TpCePdQA https://fb.me/e/3TpCePdQA


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