La Pulse est de retour à La Machine ce 18 avril 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris
La Pulse est de retour à La Machine ce 18 avril 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 19 avril 2026.
SUMMER IS BACK !
Et Pulse Soundsystem revient faire trembler notre Chaufferie !
Des vibes brûlantes de Sean Paul à Spice, du dancehall 90s, du shatta, du bouyon, du kompa… On célèbre celles et ceux qui portent haut les cultures en avance sur leur temps.
LINE-UP :
Carla Genus, Bendovaa, Coco Calypso – 22heures30
SHOWS :
Whine & Split Contest par Queensyblz avec des guests surprises…
Et un Hot & Spicy Show signé Sha
HOSTED BY :
La seule et unique MC Queen Aaxxia, toute la nuit.
On vous promet de vous faire tomber in love sur Wine Slow de Gyptian.
Vous ne voulez surtout pas manquer ça !
Prenez vite vos places pour ne pas rater LA soirée de l’année, une fois de plus.
Women only, ouvert aux cœurs non-binaires et transmasculins.
PULSE – Soundsystem Édition, la soirée qui annonce l’été est à La Machine du Moulin Rouge ce samedi 18 avril !
Le samedi 18 avril 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 23 euros.
Women only, ouvert aux cœurs non-binaires et transmasculins.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T02:55:00+02:00
fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T23:55:00+02:00_2026-04-18T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/pulse-soundsystem-edition/ https://fb.me/e/3TpCePdQA https://fb.me/e/3TpCePdQA
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