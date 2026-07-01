Informations pratiques

Lury-sur-Arnon

La quête du bourdon

Rue du Chambord Lury-sur-Arnon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Histoire de la vielle à roue, instrument millénaire. .

Rue du Chambord Lury-sur-Arnon 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 52 50 85

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English :

L’événement La quête du bourdon Lury-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de VIERZON