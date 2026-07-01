AGENDA · Lury-sur-Arnon
La quête du bourdon Lury-sur-Arnon
vendredi 17 juillet 2026 · Lury-sur-Arnon
Informations pratiques
Lury-sur-Arnon
La quête du bourdon
Rue du Chambord Lury-sur-Arnon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Histoire de la vielle à roue, instrument millénaire. .
Rue du Chambord Lury-sur-Arnon 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 52 50 85
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English :
L’événement La quête du bourdon Lury-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de VIERZON