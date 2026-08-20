La quiche en 5 actes, Bibliothèque de Dounoux, Dounoux

Informations pratiques

La quiche en 5 actes Dimanche 11 octobre, 15h00 Bibliothèque de Dounoux Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-11T15:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:15:00+02:00

Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche lorraine et le théâtre classique ? A priori non et pourtant… Non sans manque d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en jouant Molière, battre les œufs en jouant Corneille, mettre au four la quiche en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises.

Nous voici dans les coulisses de la création culinaire, où le texte se mélange à la farine, où l’alexandrin se fond dans la migaine et les lardons. Nous allons savourer les mots, la langue du théâtre avec gourmandise sans en perdre une miette.

Bibliothèque de Dounoux DOUNOUX 88 Dounoux 88220 Vosges Grand Est

Théâtre

Crédit photo : Cie Azimuts