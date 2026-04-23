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La Quinguette Domaine Quintard Frères Chadenac

La Quinguette Domaine Quintard Frères Chadenac vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Domaine Quintard Frères

Adresse : 13 route du Petit Morlut

Ville : 17800 Chadenac

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chadenac

La Quinguette

Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

LA QUINGUETTE | 10 juillet 2026
Soirée d’été au domaine à Chadenac dès 19h bandas Easykos, bar à vins & foodtruck.
Ambiance conviviale entre amis ou famille.
Entrée gratuite, sur réservation. ✨
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Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 31 44 05  lilou.domainequintard@gmail.com

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English :

LA QUINGUETTE | July 10, 2026
Summer evening at the Chadenac estate from 7pm: Easykos bandas, wine bar & foodtruck.
Convivial atmosphere with friends or family.
Free admission, reservation required. ?

L’événement La Quinguette Chadenac a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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