La Quinguette Domaine Quintard Frères Chadenac

Chadenac

La Quinguette

Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

LA QUINGUETTE | 10 juillet 2026

Soirée d’été au domaine à Chadenac dès 19h bandas Easykos, bar à vins & foodtruck.

Ambiance conviviale entre amis ou famille.

Entrée gratuite, sur réservation. ✨

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Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 31 44 05 lilou.domainequintard@gmail.com

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English :

LA QUINGUETTE | July 10, 2026

Summer evening at the Chadenac estate from 7pm: Easykos bandas, wine bar & foodtruck.

Convivial atmosphere with friends or family.

Free admission, reservation required. ?

L’événement La Quinguette Chadenac a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge