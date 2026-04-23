La Quinguette Domaine Quintard Frères Chadenac
La Quinguette Domaine Quintard Frères Chadenac vendredi 10 juillet 2026.
Chadenac
La Quinguette
Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
LA QUINGUETTE | 10 juillet 2026
Soirée d’été au domaine à Chadenac dès 19h bandas Easykos, bar à vins & foodtruck.
Ambiance conviviale entre amis ou famille.
Entrée gratuite, sur réservation. ✨
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Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 31 44 05 lilou.domainequintard@gmail.com
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English :
LA QUINGUETTE | July 10, 2026
Summer evening at the Chadenac estate from 7pm: Easykos bandas, wine bar & foodtruck.
Convivial atmosphere with friends or family.
Free admission, reservation required. ?
L’événement La Quinguette Chadenac a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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