La Quinzaine de Krapo Roy, Théâtre Krapo Roy, Nantes

La Quinzaine de Krapo Roy 1 – 14 juin Théâtre Krapo Roy Loire-Atlantique

5 € / 10 € – 25 € pass 3 spectacles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T19:00:00+02:00 – 2026-06-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T19:30:00+02:00 – 2026-06-14T23:59:00+02:00

Venez assister au sacre des amateurs et amatrices de Krapo Roy ! Après 1 an de préparation, les voilà fin prêts à monter sur scène.

Au programme, 10 spectacles pour porter haut la couronne du théâtre !

Du 1er au 14 juin 2026, 36 représentations à découvrir.

Détail des spectacles sur https://www.kraporoy.fr/evenement/

Réservation

Théâtre Krapo Roy 26 rue Léon Jamin, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cie-krapo-roy-640b10ec42314.assoconnect.com/collect/description/700751-u-« }, {« type »: « link », « value »: « https://www.kraporoy.fr/evenement/ »}] [{« link »: « https://www.kraporoy.fr/evenement/ »}, {« link »: « https://cie-krapo-roy-640b10ec42314.assoconnect.com/collect/description/700751-u-« }]

Les amateurs et amatrices en scène ! théâtre chorale