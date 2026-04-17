La Rando à Didier Avrigney-Virey
La Rando à Didier Avrigney-Virey vendredi 1 mai 2026.
Avrigney-Virey
La Rando à Didier
Avrigney-Virey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 13:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Comme chaque année, l’association AVA d’Avrigney-Virey organise des randonnées. Au programme des randos VTT de 10, 20 et 40 kms. Des trails de 10 et 20 kms et des marches de 6 et 10 kms. .
Avrigney-Virey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté info@lavireydavrigney.com
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English :
L’événement La Rando à Didier Avrigney-Virey a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN