Avrigney-Virey

La Rando à Didier

Avrigney-Virey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Comme chaque année, l’association AVA d’Avrigney-Virey organise des randonnées. Au programme des randos VTT de 10, 20 et 40 kms. Des trails de 10 et 20 kms et des marches de 6 et 10 kms. .

Avrigney-Virey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté info@lavireydavrigney.com

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English :

L’événement La Rando à Didier Avrigney-Virey a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN